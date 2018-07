Despiste de Sony al subir a Youtube una película completa, en lugar de su tráiler

Fotograma de 'Khali the Killer' EP / MADRID

EP / MADRID Son muchos los fans que se quejan de que los trailers están plagados de spoilers. Sony Pictures ha ido un paso más allá al subir accidentalmente a su canal de Youtube una película completa en lugar de su trailer.

'Khali the Killer: Official Red Band Trailer' era el título del vídeo, que se supone debía ofrecer a los espectadores un breve vistazo del filme. Sin embargo, los usuarios pudieron ver la hora y media de película, que incluía todos los créditos, aunque no estaba disponible en HD.

Para sorpresa de los usuarios, Sony Pictures tardó unas ocho horas en retirar el vídeo, que para entonces ya había alcanzado alrededor de 11.000 visitas. La tardanza hizo pensar que podría no ser un error sino una estrategia de marketing, a pesar de que la película está disponible en DVD desde noviembre de 2017.

Según la sinopsis oficial, 'Khali the Killer' narra la historia de "un asesino a sueldo del este de Los Ángeles que decide hacer su último trabajo para mantener a su abuela enferma al final de su vida. Pero todo se desmorona cuando comienza a sentir empatía por los objetivos de su trabajo y se ve obligado a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida".

Dirigida por Jon Matthews y protagonizada por Richard Cabral, la película no ha tenido una gran acogida entre el público, pues tiene una calificación de 3,8 sobre 10 en la web especializada IMDb.