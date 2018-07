Cinco sagas de películas para no aburrirte este verano

A.S. Tengas o no planes, este verano no falta material para los días más caseros. Desde lo más clásico a lo más animado estos son algunos de los éxitos del cine que nunca pasaran de moda.

Y si al finalizar alguna película te quedas con ganas de más siempre habrá segunda parte, es lo bueno de las sagas:

La saga Ocean's

Ahora que ha llegado 'Ocean´s 8', una nueva entrega con un reparto íntegramente femenino, toca repasar la saga al completo.

La historia se remonta a 1960 cuando Lewis Mileston llevó a la gran pantalla al famoso grupo de veteranos en ´Oceans´s eleven´. Fue años más tarde cuando Steven Soderbergh dirigió el remake homónimo encabezado por George Clooney y Brad Pitt.

Jungla de cristal

Aunque ha ido decayendo con los años, ´Jungla de Cristal´ es una de las sagas más exitosas y taquilleras del cine de acción. Y es que nunca está de más recordar los ingeniosos comentarios del joven policía McClane (Bruce Willis) enfrentándose a diferentes grupos terroristas por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Jurassic Park

Después del estreno de la última película, 'Jurassic Park' se convierte en una saga imprescindible para ver la evolución de lo que fue la cuna de los dinosaurios, de espíritu aventurero y familiar, a una historia cada vez un poco más terrorífica y violenta.

Todo empezó con la novela homónima que Michael Crichton publicó en 1990 cuyos derechos enfrentaron a cuatro estudios diferentes hasta que, finalmente, cayeron en manos de Universal y Steven Spelberg.

Antes del amanecer

Nos remontamos a 1995 para recordar aquel amor a primera vista entre Céline (Julie Delpy) y Jessie (Ethan Hawke), dos extraños que se conocen en un tren y deciden pasar un día juntos descubiréndose el uno al otro.

Tuvimos que esperar años para que se completara la triología que dio nombre a las secuelas ´Antes del atardecer´ (2004) y ´Antes del anochecer´ (2013), pero la espera valió la pena.

Gru, mi villano favorito

Tanto para los más pequeños como para el resto de la familia, esta saga divertida y enternecedora es capaz de encandilar a cualquiera. Una de las sagas de animación más exitosas en la que esos pequeñajos incontrolables, los minions, nos entretienen pase un año o diez.