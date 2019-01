Premios Globos de Oro 2019: La azafata que se convirtió en la auténtica estrella de la alfombra roja

V.S.M. La alfombra roja de los Globos de Oro 2019 concentró esta madrugada en Los Ángeles a decenas de fotógrafos. Los flashes se centraban en los artistas de Hollywood, que desfilaban con sus mejores galas. No obstante, entre los principales rostros del celuloide cinematográfico y televisivo se coló una desconocida. Se trataba de la chica que ofrecía agua a las grandes estrellas en su paso por los Globos de Oro.

Las redes sociales no tardaron en percatarse de la presencia de esta joven y comenzaron a lanzar mensajes y montajes de todo tipo con la chica como protagonista.

and the #goldenglobe for most ominous photobomb goes to . . . FIJI WATER GIRL! pic.twitter.com/8zcxxDbeGJ