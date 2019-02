'Frozen 2': así es el primer tráiler de la esperada secuela de Disney

EP / Madrid Ya está aquí el primer tráiler de 'Frozen 2', la esperada secuela de Disney que llegará a los cines en noviembre y promete música, emociones fuertes y una historia más oscura que la de la primera y exitosa entrega.

Un adelanto de casi dos minutos de duración que arranca con Elsa en una playa desierta y lúgrube en la que intenta, una y otra vez atravesar el tempestuoso mar utilizando sus poderes. Este primer tráiler trae también de vuelta a otros personajes de la primera película como Anna, Kristoff, Olaf y Sven lejos de casa y enfrentándose a peligros desconocidos en una nueva aventura.

Dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, 'Frozen 2' se estrenará en España el 29 de noviembre de 2019.

La primera entrega, que fue un gran éxito en taquilla con más de 1.200 millones de dólares de recaudación, consiguió dos premios Oscar, uno por Mejor Película Animada y otro Mejor Canción Original gracias a Let It Go, conocida en España como ¡Suéltalo! y que en su versión original interpretó Idina Menzel.