Cinco Récords Guinness del cine que desconocías

EP / Madrid Este martes se presenta la nueva edición del libro Guinness World Records, que contará con más de 3.000 récords registrados y que esta vez incluirá una aplicación para el teléfono móvil, con la que los aficionados observarán algunas imágenes aumentadas a través de la tecnología 3D, como la serpiente más larga del mundo.

Como siempre, la publicación no está exenta de récords en el mundo del cine. Este año encontramos el de la colección más amplia de objetos de la saga 'La guerra de las galaxias', formada por más de 300.000 artículos o el actor con mayor número de premios Oscar como mejor actor principal, el inglés Daniel Day Lewis.

Con motivo de esta fecha, aprovechamos para dejarte una lista con cinco de los récords cinematográficos más curiosos de la historia del cine, aunque faltan muchos como el director más joven (Kishan Shrikanth, con nueve años) o el personaje que más veces ha sido llevado al cine ('Frankestein').

La película más larga de la historia

Aquellos a los que se les hacía larga alguna entrega de 'El Señor de los Anillos' o tenían problemas para ir al baño con 'Piratas del Caribe' encontrarán imposible ver de una sola vez a la ganadora de este galardón. Al resto también les resultará bastante difícil ya que la cinta en cuestión dura, según el libro Guinnes, ni más ni menos que 87 horas.

Se trata de 'Cure for insomnia' ('Tratamiento para el insomnio'). El valiente que la rodó fue John Henry Timmis y su propósito era el de reprogramar el cerebro de las personas que sufrían insomnio. Solo se proyectó al completo el día del estreno, ya que son tres días y 15 horas de nuestro valioso tiempo, ¿alguien se atreve?.

La película con más palabras mal sonantes

Con más groserías o tacos, como se diría en España. Una cinta que la mayoría de gente ha visto sin saber que estaba contemplando a una ganadora del Guinness.

'El precio del poder' ('Scarface'), el filme protagonizado por Al Pacino en 1983, es el que ostenta este título. Tiene una de estas palabras cada 29 segundos, en total 206:

El cine en actividad más viejo

Seguro que todos conocemos un cine mítico en nuestra ciudad, o en la ciudad más cercana, ese al que iban nuestros padres o incluso nuestros abuelos. Cada vez quedan menos de estas salas emblemáticas y solo una ha conseguido aguantar en activo durante ¡105 años!. Su nombre es Korsor Biograf Teater y se encuentra en la ciudad de Korsor, en Dinamarca. Se inauguró el 7 de agosto de 1908 y aún hoy podemos acudir a ver alguna cinta allí.

La mayor cantidad de extras

El mayor numero de extras utilizados en un largometraje fueron las 300.000 personas que aparecieron en el filme Gandhi (1982), dirigido por Richard Attenborough, durante la escena del funeral del líder político.

Como curiosidad, decir que la secuencia fue filmada en una sola mañana, el día del decimotercer aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Además, la cinta tiene también el mayor número de extras calvos, unos 15.000:

El beso más largo

Terminamos con algo romántico, el beso más largo de todos. Hasta hace bien poco este récord lo ostentaba la cinta de 1941 'You're in the Army Now', en el que Regis Toomey y Jane Wyman se besan durante tres minutos y cinco segundos.

Sin embargo, fue superado en 2010 por el largometraje 'Elena Undone', que incluye un beso entre dos mujeres de tres minutos y 24 segundos: