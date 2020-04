Diez películas de ciencia ficción en Netflix que tienes que ver

EP / Madrid Con el mundo en pausa a causa de la pandemia de coronavirus, son muchos quienes buscan refugio en los servicios de streaming para superar el aburrimiento. Netflix se ha convertido en el gran referente en éste sector, con su amplio catálogo de películas y series, tanto antiguas como nuevas, y una fuerte apuesta por la ciencia ficción.

Dejando a un lado geniales series como Altered Carbon, Black Mirror o Rick y Morty, existe una gran variedad de títulos disponibles en la plataforma que harán de tu cuarentena la oportunidad perfecta para sumergirte en historias de robots, acción trepidante o simplemente echarte unas risas con algunos de los personajes icónicos de la cinematografía.

Éstas son 10 de las mejores películas de ciencia ficción que puedes ver hoy mismo en Netflix.

BLADE RUNNER

Una vuelta a los clásicos, ésta vez de la mano de Ridley Scott. Considerada como una de las mejores películas sobre inteligencias artificiales, la historia sigue los paros de Rick Deckard, un analista de androides que debe descubrir qué es real y qué es mentira en un futuro que parece haber perdido el norte.

SAGA MATRIX

¿Por qué no empezar por los clásicos? Las tres entregas de Matrix están disponibles en Netflix, y ahora es el momento perfecto para hacer un repaso a la saga del as hermanas Wachowski, ya que la 4ª entrega se está cociendo a fuego lento. La realidad que habitamos es una simulación, y sólo el elegido, Neo, podrá impedir que las máquinas se hagan con el control absoluto de la humanidad.

TRASCENDENCE

En su primera incursión en el género de ciencia ficción, el coreano Bong Joon-ho, responsable de la aclamada y multioscarizada Parásitos, presentó un oscuro futuro postapocalíptico en el que la humanidad está al borde de la extinción tras una nueva glaciación. Los únicos supervivientes son los pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo a toda velocidad impulsado por un motor de movimiento perpetuo y que sirve al director para, tal y como hará años después en Parásitos, reflejar con toda su crudeza la lucha de clases.

Basada en el cómic de Jean-Marc Rochette y Jacques Loeb y rodada en inglés, la película -que fue elegido como uno de los 10 mejores filmes independientes de 2013 por la National Board of Review- cuenta con un imponente reparto con nombres como los de Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, John Hurt, Ed Harris y, cómo no, Song Kang-ho.

CÍRCULO

Inquietante película donde las haya, combinando la ciencia ficción con el thriller psicológico y de psicoanálisis. Un grupo de personas que nos e conoce participa en un macabro juego en el que tendrán que elegir quien vive y quien muere sin saber a ciencia cierta cuáles son las reglas.

REGRESO AL FUTURO

Doc Brown y Marty McFly siguen impertérritos al paso del tiempo. La trilogía de Robert Zemeckis es una de las grandes joyas de la ciencia ficción de los años 80, y está disponible en Netflix. Una serie de desafortunados viajes en el tiempo harán que los protagonistas se enfrenten a su pasado y su futuro en el que no faltarán grandes dosis de humor.

ANNIHILATION

Salvo en Estados Unidos, Aniquilación (Annihilation), el segundo filme de Alex Garland tras la alabada Ex Machina, no pasó por las salas de cine. Los directivos de Paramount consideraban que la cinta era ciencia ficción demasiado filosófica, excesivamente "intelectual" y "complicada" para el público en general... lo que no significa que no hubiera funcionado en salas, ya que se trata de un intenso cruce de terror y ciencia ficción existencial con un final abierto a múltiples interpretaciones.

ALTERED CARBON: REENFUNDADOS

Propuesta de animación distópica recientemente estrenada que continúa los eventos de la serie Altered Carbon. En un mundo futuro, los humanos han logrado almacenar su conciencia en unos aparatos llamados pilas, alcanzando así una especie de inmortalidad. La carne es mortal, pero la mente puede duplicarse.

MINORITY REPORT

Dirigida nada menos que por Steven Spielberg con Tom Cruise como protagonista, Minority Report presenta una sociedad en la que los crímenes están obsoletos gracias a unos seres conocidos como los precog, capaces de ver los asesinatos antes de que sucedan.

I AM MOTHER

Otra de las grandes apuestas originales de Netflix. En un futuro en el que la humanidad se cree extinta, una niña ha sido criada por un robot con inteligencia artificial. Pero todo lo que cree cierto se desmorona cuando aparezca otra persona en la nave en la que habitan.

EL HOYO

La última gran sensación de Netflix. El hoyo cuenta la historia de una cárcel de máxima seguridad en la que los presos de los niveles inferiores se alimentan de las sobras de los habitantes de las plantas superiores. Un hombre hará todo lo posible para cambiar ésta situación.