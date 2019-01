Trucos que debes conocer para elegir los mejores piezas en la frutería

V.S.M. Acudir a la frutería parece una tarea sencilla, pero no lo es tanto. Elegir las mejores piezas de fruta requiere una serie de pasos que han de tomarse, si quieres llevar buen género a casa. A la hora de comprar fruta es muy importante fijarse en el color y en la textura de los productos. Éstos nos darán pistas muy fiables sobre su futuro sabor y estado. El punto de maduración de la fruta también es muy importante a la hora de comprarla. No es conveniente comprarla demasiado verde, ya que estará dura y no sabrá a nada. Tampoco conviene llevarla a casa demasiado madura, ya que es muy probable que se nos estropee y acabe en la basura.

Por otro lado, resulta también fundamental comprobar el estado de la fruta. Es decir, observar y tocar bien las piezas para deshechar aquellas que estén golpeadas. Si la pieza de fruta tiene un golpe, por dentro no podremos comerla.

Lo ideal sería consumir frutas de temporada en cada época del año. No obstante, hoy en día contamos con productos de lo más variados, prácticamente, en cualquier momento.

Detalles a tener en cuenta

Fresas

Las fresas hay que consumirlas siempre de temporada para garantizar su sabor. Tienen que presentar un color rojo intenso y estar enteras. Si presentan golpes o están magulladas, no las compres.

Mandarinas

En este caso, más allá del aspecto exterior (teniendo en cuenta que no estén golpeadas) es fundamental su peso. Comprueba siempre que estas piezas pesan y que no dan la sensación de estar huecas o apelmazadas.

Plátanos

En este caso las manchas en su piel no tienen porqué ser señal de mal estado. Evita cogerlos verdes y fíjate en si tienen pintitas. Si es así, gozarán de un gran sabor.