10 ideas para despedidas de solter@ en Alicante

CRISTINA MIRALLES Te presentamos la excusa perfecta para casarte o para incitar a un amigo a que lo haga: la despedida de soltero. La última fiesta antes de cambiar tu vida.

Porque ningún final es bueno sin un buen comienzo, te presentamos los 10 mejores planes antes de dar el gran paso.

1. Fiesta en un barco

Tu amigo es un fiestero de corazón y siempre lo ha sido. No le arruines lo que podría ser su última fiesta de soltero con un plan común o aburrido. Planea con el resto del grupo una sorpresa, hacedle una mini maleta con un bañador y ropa ligera, despertadlo por la mañana y llevadlo con los ojos vendados al puerto. No le destapéis los ojos hasta que esté subido en el barco para que al abrirlos, lo primero que vea sea: la brisa, el mar, la música, la barra libre y cómo no, a sus mejores amigos. Una experiencia que no olvidará nunca, donde disfrutaréis de un día entero con la mejor celebración sobre el mar mediterráneo.

2. Paintball

Una forma original de disfrutar de un gran día con amigos es el famoso Paintball, el deporte al aire libre en el que los jugadores se disparan bolas rellenas de pintura unos a otros. Se trata de un juego de estrategia en el que se van eliminando los participantes cubiertos de pintura. Con esta modalidad, tus amigos y tú podréis disfrutar de un gran día de acción y diversión a un precio asequible. Una despedida de soltero especial para los más atrevidos.

3. Tardeo Star Wars

Este plan es perfecto para los más tímidos. Si tu amigo siempre ha sido vergonzoso y nunca le ha gustado llamar la atención, ya es hora de cambiar eso. Es la ocasión perfecta para avergonzarlo ante todo Alicante. Compradle un disfraz de Darth Vader, personaje antagonista principal de Star Wars, con su espada láser incluida, y llevadlo de tardeo por todos los pubs de la calle Castaños. Quizás hasta le haga ser más extrovertido en un futuro. La mejor forma de disfrutar de la noche durante la tarde de una forma original y divertida. Las risas están aseguradas.

4. Casas rurales

Y si lo que buscas es desconectar de la rutina y despedir la soltería de forma tranquila con tus amigos, te recomendamos pasar unos días en una casa rural. En estas casas, especializadas para grupos, contaréis con una gran cantidad de actividades e instalaciones para vosotros solos, como discoteca, bolera, panadería o restaurantes. No habrá tiempo para el aburrimiento.

5. Día en Tabarca

Uno de los planes estrella para disfrutar de una buena despedida de soltero es pasar el día en la isla de Tabarca, la más pequeña habitada del mar Mediterráneo. Un paisaje único con playas espectaculares y aguas cristalinas. Empezáis el día en el puerto, donde un barco os recogerá y en aproximadamente una hora ya podéis disfrutar de las mejores calas y comer su estupendo plato típico: caldero. Llevad una buena cámara de fotos y tomad instantáneas de lo que será uno de los días más bonitos del verano.

6. Simulaciones

Las simulaciones son historias con gran dosis de realismo que hace que una persona crea que lo que está sucediendo es real, sin serlo. Si lo que quieres es sorprender a un amigo y gastarle la broma de su vida, te invitamos a que las pruebes. Una emoción desbordante que no te dejará indiferente. Tanto el futuro casado como los amigos viviréis esta experiencia de forma única y nunca la podréis olvidar. Mientras tu amigo cree que lo que está sucediendo es real, vosotros seréis testigos. Se trata de una idea diferente para una despedida de soltero en la que tu amigo podrá creer que le ha caído una maldición terrible, que en la zona donde vivís ha sido invadida por un virus letal, o que es protagonista de un casting para un reality show de televisión.

7. Paseo nocturno en Limusina

Te presentamos la opción de los que sueñan con ser estrellas de la gran pantalla por un día. Si a tu amigo le encantaría vivir entre lujos y excesos, sigue leyendo. Te proponemos un paseo nocturno por todo Alicante con una limusina durante una o dos horas en las que os sentiréis como grandes magnates. Además, para hacer la velada aún más especial, tenéis la posibilidad de brindar por el futuro novio con una botella de cava durante el recorrido.

8. Actividades Multiaventura

Y si lo que tenéis pensado es disfrutar de uno o varios días de adrenalina, emoción y deporte, lo que buscáis se llama Multiaventura. Una gran cantidad de actividades que os harán pasarlo en grande en un entorno divertido, solos o con otros grupos. Podéis realizar actividades de agua, motor, terrestres y aéreas a elegir. Piraguas, barranco acuático, kayac, karting, ala delta motor, escalada y puenting son algunas de las preferidas.

9. Aventuras urbanas

Con esta posibilidad, visitarás los lugares más bonitos de nuestra geografía de la forma más entretenida que puedes imaginar. Una despedida de soltero para un aventurero al que le apasione descubrir los rincones más fascinantes de la ciudad. Eso sí, no se trata de una simple visita turística, ya que durante el recorrido deberéis observar con detenimiento todo lo que os rodea para descifrar los enigmas escondidos. El truco está en trabajar en equipo para resolver todos los misterios y así llegar a tiempo al final del trayecto. Una aventura enigmática en la que el ingenio juega un papel muy importante.

10. Juegos atrevidos en El Barrio

Por último, te mostramos la alternativa más extendida en cuanto a despedidas de soltero se refiere. Consiste en disfrutar de la noche alicantina con tus amigos, pasando por cada uno de los pubs de El Barrio. La peculiaridad llega cuando en cada local, el amigo que se casa tiene que hacer un juego que vosotros inventéis. Estos juegos son obligatorios y tu amigo los tendrá que hacer sin rechistar para así poder pasar al siguiente local. Empezad la noche colocándole unas esposas, que solo le quitaréis cuando consiga que diferentes chicas le besen y le dejen el pintalabios marcado. Solo vosotros ponéis los límites.