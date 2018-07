Los 3 imprescindibles para hacer un roadtrip por los Pirineos

REDACCIÓN

Lo bueno de elegir un road trip, o viaje en coche, es que puedes decidir qué hacer y dónde ir. La Pirineos Roadtrip abarca 800 kilómetros de carreteras míticas que enlazan Francia y España, y cuyo camino brinda un amplio abanico de actividades lúdicas para todos los públicos. Además, por supuesto, del alto valor paisajístico de sus emblemáticos lugares. Descubre los tres imprescindibles de este verano. Encontrarás toda la información en www.pyrenees-trip.com.

El Paradigm Lost de los Pirineos

No hay lugar más idílico para practicar SUP (Stand Up Paddle) y emular los escenarios de la película Paradigm Lost que el lago Génos-Loudenvielle, en el Vallée du Louron (Altos Pirineos). ¿No te apetece practicar SUP en el paraíso de los Pirineos?

Bailando con lobos

Si eres amante de los animales en libertad y te gustó Bailando con lobos, acércate al Parc Animalier des Pyrénées. En sus 14 hectáreas viven en semilibertad más de 100 especies y 600 animales como lobos, gamos, osos, ciervos, marmotas, gacelas, y muchos más. El parque situado, en la localidad de Argeès-Gazost, cumplirá 20 años el próximo 2019 y abre los 365 días del año.

Los cinco refugios

Solo hay una manera de recorrer el Tour de Néouvielle al completo y es ir de refugio en refugio. Hay cinco en total: el Refugio du Bastan (2250 m), el Refugio de Campana du Cloutou (2225 m), el Refugio de la Glère (2184 m), el Refugio d'Orédon (1850 m) y el Refugio de l'Oule (1800 m). Sólo si los recorres todos podrás descubrir al completo los maravillosos valles de la Reserva Natural de Néouvielle. Recuerda que el acceso permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.