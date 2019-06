Chernobyl y otros lugares fantasma impresionantes

R.G. Con la llegada de la época estival, gran parte de la ciudadanía ya planea sus vacaciones. Muchos buscan un lugar paradisíaco en el cual relajarse y desconectar de la rutina y de los problemas diarios. Otros, en cambio, optan por descubrir nuevas ciudades o lugares históricos, como Roma, Nueva York o Londres, por ejemplo.

Pero, también existen otros escenarios, alejados de las áreas más masificadas, en los que reina el misterio. Apartadas del tiempo, estas ciudades mantienen una esencia terrorífica que alimenta multitud de leyendas. Descubrir sus rincones más oscuros e impregnarse del aura de temor que los rodea puede ser una buena opción para olvidarnos de los quehaceres cotidianos.

Belchite, España

Un buen lugar para disfrutar de unas vacaciones diferentes pueden ser las ruinas del pueblo zaragozano de Belchite. El lugar fue escenario de una de las batallas simbólicas de la Guerra Civil española. La confrontación, dejó el pueblo muy diezmado, casi completamente destruido. El dictador Francisco Franco, en lugar de reconstruir el pueblo, decidió levantar un nuevo municipio al lado, llamado Belchite nuevo.

Las ruinas, que perduran hoy en día, esconden el recuerdo de la cruenta guerra que devastó el lugar. Algunos investigadores paranormales acuden a Belchite en busca de posibles sicofonías o rastros de actividades sobrenaturales.

Epecuén, Argentina

La Villa de Epecuén fue un pueblo turístico situado en la provincia de Buenos Aires, a orillas del lago del mismo nombre. Fundada en 1921, llegó a tener una población de 1.500 habitantes y era visitada por unos 25 mil turistas en los meses de verano.

Sin embargo, en 1985 una inundación cubrió la ciudad y casi toda la población tuvo que huir del lugar. Con el paso de los años, el agua comenzó a retirarse, dejando a la vista las ruinas de la ciudad, que a pesar de haber sido inundada, mantiene un gran atractivo turístico.

St. Elmo, Estados Unidos

En el Estado de Colorado, en Estados Unidos se encuentra un lugar con un encanto sin igual. Considerado distrito histórico, ST. Elmo es una de las localidades despobladas mejor conservadas del país. El pueblo, erigido en 1878, progresó debido al hallazgo de minas de plata y llegó a tener una población de 2.000 habitantes.

Salones de bailes, tiendas, hoteles y hasta una estación de tren fueron levantadas allí. Sin embargo, en 1890 un incendio en la aldea destruyó la sección comercial y a partir de este incidente, nunca volvió a ser la misma. Los desperfectos no se reconstruyeron y en 1910, tras el cierre de las minas, la despoblación se convirtió en el principio del fin de St. Elmo.

Herculano, Italia

Por todos es conocido que la erupción del Vesubio devastó una gran ciudad como Pompeya. Sin embargo, la catástrofe también afectó a una pequeña localidad, Herculano, cuyos habitantes más mundanos eran más ricos y cultos que las élites de la propia Pompeya. La ciudad sucumbió ante la erupción. Las temperaturas alcanzadas en el lugar fueron tales, que los cuerpos humanos fueron reducidos a esqueletos abrasados. Sus ruinas, permanecen intactas al paso del tiempo.

Corbera de Ebro, España

La parte antigua de la población de Corbera de Ebro, situada en Tarragona, quedó destruida durante la Guerra Civil. La iglesia vieja de Sant Pere sostienen las ruinas de lo que fuera un grandioso edificio. Los muros caídos y las ruinas de lo que en su día fueron hogares han permanecido impasibles durante el tiempo.

Sanzhi, Taiwan

En la parte norte de la Ciudad de Nuevo Tapéis en el norte de Taiwán, se encuentra el distrito Sanzhi, una localización de un complejo vacacional que quedó abandonado. Levantado en torno a 1981, las construcciones poseen un aire futurista que chocan con el deterioro y el abandono de lugar. Sin duda es un espacio que guarda grandes historias en un ambiente sobrecogedor. La construcción del complejo, que nunca llegó a abrir, se detuvo a causa de unos fatales accidentes.

Prípiat, Ucrania

Quizá sea la ciudad fantasma más famosa del planeta, pero, no por ello podríamos dejar de incluirla en esta lista. Prípiat, situada en la región de Kiev sufrió en 1986 el peor accidente de la historia de la energía nuclear. El reactor número cuatro de la central nuclear de Chernóbil explosionó, emitiendo 500 veces más radiación que la bomba atómica de Hiroshima.

36 horas después del accidente, el Ejército Rojo evacuó la zona y los animales domésticos y salvajes fueron sacrificados. En estos momentos, la ciudad posee muchos edificios abandonados, repletos de fotografías, ropa, niños y diversos recuerdos. Restaurantes, hospitales, gimnasios... se encuentras impasibles al paso de los años.

Varosha, Chipre

Los habitantes del distrito de la ciudad chipriota de Famagusa huyeron durante la invasión turca de 1974. El lugar, fue uno de las grandes joyas turísticas del país. Grandes personalidades, como Elisabeth Taylor visitaron una ciudad que hoy en día está en ruinas. Turquía no puede repoblar el área porque la Resolución 550 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no lo permite: "Los intentos de asentamiento en cualquier parte de Varosha por cualquier persona que no sea sus habitantes es inadmisible".