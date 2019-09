Siete planes para hacer en septiembre y superar la depresión post-vacacional

El verano y el buen tiempo aún no han finalizado Shutterstock

J. F. Volver al trabajo y a la rutina después de semanas de vacaciones resulta muy duro para muchas personas. Algunos, incluso, sufren el síndrome post-vacacional. Para superarlo o hacerlo más llevadero, te proponemos una serie de planes sencillos:

Escapada de fin de semana

Todavía se puede disfrutar del buen tiempo, por lo que un pequeño viaje de dos días a alguna zona costera si la economía lo permite es muy recomendable para superar la rutina que ha llegado de golpe.

Fin de semana rural

Si no queremos más playa, otra alternativa es una escapada distinta, como puede ser alquilar una casa rural. Respirar aire fresco y estar relejado para volver de nuevo al trabajo con la energía recargada.

Picnic

Si has gastado mucho dinero estas vacaciones y quieres ahorrar, siempre puedes montarte un picnic con amigos o con la familia, que te hará salir de la rutina por poco dinero y desconectar de la vuelta al trabajo.

Cine

Septiembre es un buen mes en lo que a estrenos de películas se refiere, por lo que es un momento perfecto para acudir al cine. Durante el momento que dure el filme te distraerás y olvidarás de los problemas del día a día.

Puesta de sol en una terraza

Si durante las vacaciones has estado disfrutando de las puestas de sol en tu lugar de vacaciones, no tienes por qué no hacerlo ahora. Escoge una buena terraza, una playa o un monte y con algo de música y bebida puedes pasar un momento relajante que, además, te recuerde a tus vacaciones.

Mercadillo

Los fines de semana también traen consigo en algunos lugares mercadillos grandes e interesantes en los que dejarse perder durante un buen rato. Según tus preferencias, puedes elegir acudir a aquellos en los que se vende ropa, bien gastronómicos u aquellos en los que encontrar objetos curiosos.

Festival de música

Estas semanas son fechas en las que puede disfrutarse de buenos festivales de música. Sólo tienes que consultar las fechas y hacer una escapada con la que evadirte y divertirte a la vez.