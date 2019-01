'Todo es mentira': Inda, patético

Cipriano Torres Siento mucho traer de nuevo a esquina tan principal del periódico a un tipo tan, tan marginal como Eduardo Inda, y eso que se lo curra para no bajarse del candelabro. Un botarate de la peor prensa como el mentado no para de gritar para llamar la atención, y ni siquiera una trola lo frena, es más, le pone.

De entrada, lo que este señor pueda decir o publicar en su panfleto hay que dejarlo ahí, hibernando, olvidado, o sea, nada, que no me creo nada, algo así como el programa de Risto Mejide en Cuatro, que dice que ‘Todo es mentira’. Ya tenemos las dos patas del banco que hoy urden esta pieza.

El panfleto de Inda publicó una noticia que decía que el chalet de Pablo Iglesias se levantó en un sitio protegido. El equipo de ‘Todo es mentira’ consultó con los organismos correspondientes y concluyeron que no, que ese sitio, hoy por hoy, es legal, y urbanizable.

La otra mañana, a las puertas de Mediaset, cuando el trolero de la prensa sin prestigio se dirigía a maquillarse para acudir como tertuliano al programa de 'Ana Rosa Quintana', una reportera y una cámara de ‘Todo es mentira’ lo abordaron interesándose por el asunto para saber si iba a desmentir lo publicado.

La cámara, que caminaba hacia atrás, se topó con una puerta, que al no abrirse "embistió" a Inda en el cuello. Oh. El teatrero cayó al suelo entre aspavientos. Al levantarse, echando mano al móvil hizo fotos de las mujeres diciendo "me has dado y te voy a denunciar".

En lo de ‘Ana Rosa’ ya habló de agresión, el muy necio, el muy canalla. En ‘Todo es mentira’, que emitió la secuencia entera, sin cortes, se ve cómo sucede todo, y no, no parece una agresión. Lo que sí parece es que a Inda no le gusta que alguien lo llame en su cara mentiroso. Risto habla del último delirio del tal.