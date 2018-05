Los duros encontronazos en las tertulias políticas entre los 'trending topic' de la semana

U.M. Una semana más, la pequeña pantalla nos ha dejado una serie de grandes momentos. Juan Carlos Monedero y Eduardo Inda se han enfrentado en ´El programa de Ana Rosa´, Javier Ruiz ha anunciado el cierre de ´Las mañanas de Cuatro´, Willy Toledo y Antonio García Ferreras han protagonizado una tensa entrevista en ´Al Rojo Vivo´, una cocinera ha entrado en cólera en ´Pesadilla en la cocina´ y La Toya Jackson ha dejado una impactante revelación en ´El Hormiguero´.

La tensión entre Monedero e Inda

Juan Carlos Monedero y Eduardo Inda coincidieron en ´El programa de Ana Rosa´, dejando un encuentro cargado de tensión entre los dos tertulianos. "Yo propongo que a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero les llamen Borja Mari y Pocholo", afirmó el director de OKDiario. Esta intervención hizo saltar al cofundador de Podemos, quien respondió: "Entonces yo plantearía que a tus hijos les llamen otro tipo de cuestiones". Monedero no se quedó ahí y concluyó: "Te estás cargando la democracia en España y además te están pagando por ello. Eres un sinvergüenza".

La reflexión de Javier Ruiz tras la cancelación de su programa

Mediaset anunció el cierre de ´Las mañanas de Cuatro´ pese a sus buenas audiencias. Una decisión que ha levantado mucho revuelo por los posibles motivos. El propio presentador Javier Ruiz arrancó la semana dando la noticia con un mensaje en el que no quiso entrar en polémicas: "Esto es lo que hay, y vamos a evitar a partir de aquí hablar de nosotros, porque saben ustedes que en este programa y en esta casa hay otra filosofía, y es que los periodistas no son protagonistas. Los protagonistas están ahí fuera, y no aquí dentro. La información está ahí fuera, y no aquí dentro".

El encontronazo entre Willy Toledo y Ferreras

Antonio García Ferreras entrevistó al actor Willy Toledo, quien fue denunciado recientemente por insultar a Dios y a la Virgen. La conversación acabó convertida en un tenso enfrentamiento entre ambos. "Nos gobierna un partido al que la propia policía de Valencia llama organización criminal y siguen en el Gobierno", comenzó Toledo, quien aseguró "fíjate Ferreras si hay democracia en España, que en La Sexta me tienen vetado por emitir mis opiniones políticas". "Me cuesta creer eso que dices, pero si quieres lo debatimos un día", le respondió Ferreras.

El mayor cabreo de 'Pesadilla en la cocina'

Alberto Chicote tuvo una de las experiencias más complicadas del programa ´Pesadilla en la cocina´. El cocinero se hartó de las broncas y faltas de respeto de los trabajadores del restaurant almeriense ´Generación del 27´, tanto que decidió darles plantón. "Lo que no estoy dispuesto a soportar es que se rían del trabajo mío y de todo el equipo en la jeta dos días seguidos", dijo Chicote. Justo después, la cocinera del local, Estefanía, entró en cólera, agarró una silla y destrozó una vitrina de cristal con ella.

La revelación de La Tonya Jackson en ´El Hormiguero´

La cantante y hermana del fallecido Michael Jackson acudió al programa de Pablo Motos. Éste no desaprovechó la ocasión para preguntar a La Tonya sobre sus últimos recuerdos de Michael. Entre otras cosas, la vocalista sorprendió al revelar lo que pensaba Michael antes de su muerte. "Él me decía que le iban a matar", aseguró ella y añadió que él le confesó su temor: "La Tonya, tengo miedo por mi vida".