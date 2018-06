Ana Rosa Quintana: "No me gustó la comparecencia de Màxim Huerta"

L.T. Ana Rosa Quintana salió este miércoles en defensa de su amigo Màxim Huerta tras su dimisión como ministro de Cultura y Deporte, al conocerse que defraudó Hacienda.

Pero este jueves la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha ampliado su opinión sobre la decisión de su excolaborador, dejando claro que "tenía que dimitir, no podía hacer otra cosa” pero no le gustó su intervención, en la que afirmó que "para defender lo que amas a veces hay que retirarse".

"Me están friendo en Twitter y parece que la ministra soy yo", ha asegurado además la periodista. “Me alegré que a un compañero de este programa, después de trabajar con él durante 11 años, le hicieran ministro. Era un orgullo para nosotros. ¿Ahora? Yo personalmente me parece que lo debe estar pasando mal aunque por ello no vamos a dejar de informar, somos periodistas”, ha añadido. “Hay una foto de ayer marchándose con su madre que me parte el corazón", ha finalizado.