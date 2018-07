Jordi Cruz estalla contra un concursante de 'Masterchef'

L.T. Jordi Cruz ha dejado patente su mala sintonía con el concursante Toni en el último programa de 'Masterchef', emitido este lunes.

La prueba de exteriores se desarrolló en un centro ecuestre con la presencia del chef Manuel Alonso, con una estrella Michelín. Los concursantes debían elaborar un menú para 50 jinetes. Durante su desarrollo el locutor de radio Toni optó por improvisar con una de las elaboraciones y no seguir las pautas que el jurado le había

dado.

Entonces, Jordi Cruz no pudo más. "Si perdemos... soy superrencoroso y vengativo", le espetó, para después darle una par de toques en la cara.

Toni se mostró seguro de su proeza hasta que el estrés superó a todos los concursantes. "Me están comiendo la oreja", dijo y de nuevo Cruz intervino: "estoy ofendido con tus faltas de respeto. No le como la oreja a nadie. Si consideras que mis consejos son una chorrada, no sé qué haces aquí".

Los reproches continuaron en la prueba de eliminación, en la que Toni salió victorioso pero el cocinero no perdió la ocasión para demostrar que el concursante no es precisamente su favorito. "Subes a pesar de que yo no te subiría", le dijo.

Finalmente fue Jon, el participante vasco quién se vio obligado a abandonar el programa. "Me voy con la cabeza muy alta y me llevo unos zascas de traca, pero merecidos", dijo en una de las despedidas más frías de las seis ediciones del 'talent show' de cocina de TVE.