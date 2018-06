El bulo de Bertín Osborne, los refugiados y Pablo Iglesias

L.T. Bertín Osborne se ha convertido en 'trending topic' este jueves después de que se le atribuyesen unas polémicas palabras sobre los refugiados del Aquarius y la mansión de Pablo Iglesias.

"¿Por qué no van todos a la mansión de Pablo Iglesias? Es muy grande, 500 m2, y la Moncloa también es grande", es la frase de la controversia. Esta pregunta no salió de la boca del presentador de 'Tu casa es la mía', tal y como se pensaba, si no que era el periodista Jesús Ángel Rojo el que plantea tal situación en la tertulia política de 'Los Intocables'.

A lo que Osborne añadió: "Me hubiera gustado que hubiera comprado una casa más grande todavía, mejor, para que se de cuenta y no pueda decir que los que tenemos casas buenas lo hemos mangado".