Telefónica se hace con los derechos del fútbol por 2.940 millones de euros

EP / Madrid Telefónica se ha hecho con los derechos de emisión de todos los partidos de LaLiga para el mercado residencial en su modalidad de pago para las próximas tres temporadas, de 2019 a 2022, por 2.940 millones de euros, según ha informado la compañía.

De este modo, la operadora será quien decida, diseñe y desarrolle los contenidos, que tendrán a partir de la temporada 2019-2020 el sello Movistar. La adjudicación se ha realizado a un precio idéntico, 980 millones de euros, para cada una de las tres temporadas, lo que supone un montante total de 2.940 millones de euros.

Para Telefónica, la oferta se ajusta a los "parámetros" que la compañía estaba dispuesta a realizar para un "precio apropiado". El coste pagado supone una ligera deflación sobre la última temporada del ciclo anterior y, en el caso de los costes netos, la deflación es aún mayor, superior al 5%.

Así, Movistar ofrecerá en exclusiva las próximas tres temporadas el 'partidazo' de cada jornada y ocho encuentros de Primera División, según la resolución anunciada este lunes por LaLiga, que ha adjudicado provisionalmente, a falta de formalizar los contratos, cuatro de los ocho lotes a concurso.

En concreto, Telefónica se ha adjudicado en exclusiva un partido de cada jornada de Primera División, en abierto o de pago, en primera selección, el conocido como 'partidazo'. Este lote incluye también los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (play-offs), en abierto o de pago, en no exclusiva y los resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva.

Además, emitirá en exclusiva ocho partidos de cada jornada de Primera División de pago y, de manera no exclusiva, los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (play-offs) de pago y resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División.

Por su parte, Mediapro ofrecerá en exclusiva resúmenes en abierto de las competiciones y los partidos de Primera División y Segunda División, de pago, para su difusión únicamente en establecimientos públicos (clientes no residenciales). El lote también incluye seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (play-offs) de pago, en no exclusiva y resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva. El precio pagado por el grupo de Jaume Roures rondaría los 481 millones de euros.

En total, el precio de venta de estos cuatro lotes para el trienio 2019-2022 ha sido de 3.421 millones de euros (una media de 1.140 millones de euros por temporada), lo que supone un incremento de un 15% respecto a los cuatro lotes equivalentes en el trienio anterior (2.978 millones de euros).

Además, la Copa del Rey y la 2ª División no están incluidos en estos tres lotes del próximo trienio (sí lo estaban de alguna manera en el anterior trienio).

En un comunicado, LaLiga ha dicho confiar en que los lotes que no han sido adjudicados en esta primera ronda lo sean, "también de manera satisfactoria", en los próximos meses.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha mostrado "satisfecho" y ha subrayado que el resultado es "positivo para todos los que forman parte, directamente o indirectamente, de la industria del fútbol español". "Clubes, operadores adjudicatarios, patrocinadores y, muy especialmente, los aficionados al fútbol, salen ganando con este concurso", ha subrayado.



Derechos internacionales

El jueves pasado, el Órgano de Control renovó el contrato con la Agencia de Comercialización Internacional (Mediapro), para la venta de los derechos audiovisuales internacionales durante las próximas cinco temporadas (2019-2024).

Gracias a este acuerdo, LaLiga se garantiza unos ingresos por derechos audiovisuales internacionales de 4.485 millones de euros durante las próximas cinco temporadas, un 30% más que en el anterior trienio.