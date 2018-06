Tensa entrevista a Willy Toledo en LaSexta

V.S.M. El actor Willy Toledo ha acudido esta mañana al plató de 'Al rojo vivo'. Toledo está citado este mismo jueves en el juzgado y ha aprovechado su presencia en televisión para anunciar que no acudirá a la citación judicial. A esa hora, ha explicado, estará "en una manifestación del Coño Insumiso para exigir la derogación de los artículos del Código Penal sobre las ofensas a los sentimientos religiosos".

?? Willy Toledo: "No voy a ir porque no pienso perder ni un solo minuto en una acusación delirante" #WillyToledoARV | DIRECTO ? https://t.co/nJSsBbWIGK pic.twitter.com/A2ssRVm3gu — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 27 de junio de 2018

Las críticas de Willy Toledo contra las élites políticas, empresariales y religiosas son altamente conocidas. El actor no se corta a la hora de expresar sus opiniones, con las que no suele dejar títere con cabeza. En esta ocasión no ha sido menos y Toledo se ha enganchado con los colaboradores de La Sexta y con el propio Antonio García Ferreras.

Si con alguien se ha ensañado Willy Toledo en su visita a 'Al rojo vivo' ha sido con la periodista Nativel Preciado. La tertuliana de Ferreras ha escuchado cómo el actor la tildaba de "franquista" por haber trabajado en el periódico afín a la Falange 'Arriba'. Preciado se ha defendido asegurando que "yo no colaboré con el franquismo".

?? Nativel Preciado, a Willy Toledo: "Si usted hubiera vivido en el franquismo sabría valorar una democracia imperfecta como esta" #WillyToledoARV | DIRECTO ? https://t.co/BiFOR22jdW pic.twitter.com/o6juS6KXB8 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 27 de junio de 2018

Otro momento de gran tensión durante la entrevista ha sido cuando Willy Toledo ha preguntado a García Ferreras si sabía cuánto cobraron aquellos que trabajan detrás de las cámaras. El presentador le ha espetado a que les preguntase a "ellos mismos".

Ahora Willy Toledo en #WillyToledoARV preguntando a Ferreras cuánto ganan sus trabajadores y denunciando explotación en el programa. [Vídeos de @Berlustinho ] pic.twitter.com/UN7lphNX54 — Francis_Kepe (@francis_kepe) 27 de junio de 2018