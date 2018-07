Edu Blanco anuncia su ruptura con Lara Álvarez tras su romántica declaración de amor

Lara Álvarez y Edu Blanco Instagram

EP Edu Blanco no para de sorprendernos. Si el empresario argentino dejaba a todos boquiabiertos al anunciar en su perfil de Instagram la relación con Lara Álvarez, con el mismo asombro hemos visto como el mismo Edu anunciaba hace unas horas su ruptura.

Una situación sin precedentes dentro del mundo de las redes sociales pues a solo un día de declararle todo su amor en Instagram, el argentino ya ha afirmado que su relación se ha terminado tras ocho meses de intensa relación.

"Intensa y breve, pero para mi, la historia de amor más bonita del mundo... hasta siempre Laru", escribía Edu Blanco junto a una amplia selección de fotos de la pareja. Un mensaje que han supuesto un gran revuelo en las redes sociales y que el argentino ha querido explicar con un vídeo que también ha colgado en sus redes sociales:

Un mensaje que no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la asturiana. Y es que no sabremos cómo le habrá sentado a Lara toda esta exposición pública de amor.