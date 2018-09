'GH VIP 6': La Justicia obliga a Ángel Garó a salir de la casa

L.T. Ángel Garó tendrá que salir de la casa de Guadalix de la Sierra el próximo miércoles 26 de septiembre para acudir a una cita con la Justicia. El humorista tendrá que declarar en Málaga por la denuncia de malos tratos de su expareja Darío Albelaira, quién declaró que el artista le había tirado por las escaleras.

La dirección de ‘Gran Hermano’ ha asegurado que el concursante acudirá a la cita judicial totalmente aislado para que pueda seguir concursando en el ‘relity’ de convivencia de Telecinco sin recibir información alguna del exterior.

Esta no es la primer a vez que un concursante de un ‘reality’ tiene que abandonar el programa para acudir a los juzgados. Hace unos meses fue la ex Miss España Maria José Ruiz quien tuvo que viajar desde Honduras hasta España para hacer frente a problemas judiciales con expareja. Ella aseguró que la situación no le gustó nada por la sensación de aislamiento que tuvo que pasar.