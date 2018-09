'OT 2018': Canciones y orden de actuaciones de la Gala 0

V.S.M. Este miércoles a las 22:30 horas, los fans de 'Operación Triunfo' podrán volver a disfrutar de la nueva edición del concurso. 'OT 2018' llega a TVE con todas las miradas puestas en los nuevos concursantes, tras el abrumador éxito conseguido el año pasado.

'OT 2018' cuenta con la participación de 18 concursantes, que persiguen el sueño de convertirse en artistas. Para conseguir esta meta se pondrán a las órdenes de los profesores de la Academia y lo darán todo ante el jurado en las galas.

??¿Queréis conocer un poco más sobre lxs aspirantxs que cantarán en el estreno de OT 2018? ?? Aquí encontraréis más información sobre ellxs ????https://t.co/qYwBkDk4Tl #OTDirecto19SEP — OT 2018 (@OT_Oficial) 19 de septiembre de 2018

De cara a la Gala 0 de esta noche ya se han dado a conocer el orden en que actuarán los nuevos participantes y los temas que interpretarán sobre el escenario.

- Natalia interpretará el tema 'Crazy', de Gnarls Barkley.

- Carlos Right interpretará 'Cómo mirarte', de Sebastián Yatra.

- Famous interpretará 'Faith', de Sing.

- Marilia interpretará 'Piel Canela', de Natalia Lafourcade.

- Noelia interpretará 'River', de Bishop Briggs.

- Dave interpretará 'Sea', de Jorge Drexler.

- Alfonso interpretará 'Pégate', de Ricky Martin.

- Sabela interpretará 'Bachata Rosa', de Juan Luis Guerra.

- Julia interpretará 'Vuelve', de Rozalén.

- Joan Garrido interpretará 'Let's stay together', de Al Green.

- Rodrigo interpretará 'El sitio de mi recreo', de Antonio Vega.

- María interpretará 'Cry to me', de Solomon Burke.

- Alba Reche interpretará 'Dangerous woman', de Ariana Grande.

- Marta interpretará 'Superstar', de Jamelia.

- Luis interpretará 'Carita de buena', de Efecto Pasillo.

- Damion interpretará 'What do you mean?', de Justin Bieber.

- Miki interpretará 'Prefiero', de Antílopez.

- África interpretará 'Tuyo', de Rodrigo Amarante.