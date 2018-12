La de Dani Mateo y otras bromas que no hicieron gracia en televisión

A.R. La imputación del humorista Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en un momento del programa 'El Intermedio', de La Sexta, ha añadido polémica al debate sobre los límites del humor y el tratamiento penal de este tipo de comportamientos. Más allá de las conclusiones judiciales, la broma despertó una avalancha de críticas entre los espectadores, algo que no es la primera vez que ocurre con un 'sketch' de televisión.

Estas son algunas de las bromas de la pequeña pantalla que tampoco hicieron gracia a una gran cantidad de telespectadores:

La decapitación de Dani Martín en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' y su presentador, Pablo Motos, son blancos habituales de las críticas de los espectadores. Quizás una de las polémicas más sonadas llegó poco después del aterrizaje del programa en Antena 3, procedente Cuatro. Era el año 2011 y el espacio simuló la decapitación del cantante Dani Martín con tal realismo que causó un gran impacto en la audiencia. Motos mandó ir a publicidad sin que se aclarase el truco y se formó un gran revuelo en las redes sociales.

Las tijeras de Juan y Medio

En 2017, Juan y Medio se convirtió en la diana de las críticas después de cortarle la falda a Eva Ruiz, su compañera en el programa 'La tarde, aquí y ahora', de Canal Sur. La copresentadora retó al humorista a bailar y le amenazó con cortarle unos pantalones, a lo que Juan y Medio no dudó en adelantarse con unas tijeras, acabando por completo con el vestido de Ruiz, que entre gritos se escondió entre bambalinas.

Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, fue una de las que censuró la broma en Twitter.



¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas? pic.twitter.com/9EhHELkc2j — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 8 de septiembre de 2017

Florentino Fernández y Podemos

También el pasado año, Florentino Fernández cosechó un aluvión de críticas por una broma que hizo muy poca gracia. En un momento del espacio 'Dani y Flo', el humorista se agachó dejando solo su cabeza a la vista, justo por encima de la mesa del plató y soltó: "Así me pueden fichar en Podemos, tío". Sus compañero de programa, Lara Alvárez y Dani Martínez, no daban crédito ante una broma ,que parecía hacer referencia a la discapacidad de Pablo Echenique, secretario de organización de la formación morada.

Karlos Arguiñano, un clásico abonado a las polémicas

Karlos Arguiñano acostumbra a amenizar sus recetas con chistes, y no siempre políticamente correctos. En uno de sus últimas polémicas, el pasado año en 'Karlos Arguiñano en tu cocina', de Antena 3, se soltó con un chiste sobre "gangosos": "Había en un agroturismo una reunión de gangosos. Había unos 200 en asamblea y de pronto aterriza una nave espacial en mitad del jardín y sale un personaje verde con un ojo en la frente, grande como un plato. Toca la puerta y sale uno y pregunta: "¿E enía?". "No, yo soy marciano y vengo de Marte", responde. "¿E arte de quién?", pregunta finalmente el gangoso". Posteriormente, el cocinero tuvo que pedir disculpas.

Los chistes de gitanos de Rober Bodegas

El pasado mes de agosto unos chistes sobre gitanos del cómico Rober Bodegas despertaron otra avalancha de críticas, especialmente a través de las redes sociales. Al humorista le acusaron de racismo y de reproducir estereotipos sobre los gitanos en sus chistes en un monólogo en 'Comedy Central' y tuvo que pedir disculpas.



Leo que cierto fragmento de un monólogo de @roberbodegas en @ComedyCentralES no ha gustado nada a la comunidad gitana y le están diciendo en las redes sociales de todo menos bonito.

https://t.co/AbklacJS0d pic.twitter.com/5AztsIXovd — Mono terrorista (@monoterrorista) 25 de agosto de 2018

Dani Mateo se suena la nariz en la bandera de España

En un programa de 'El Intermedio', Dani Mateo interpretó un 'sketch' en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España.

"Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", decía. La Sexta acabó retirando el vídeo y Mateo pidió disculpas.