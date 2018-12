Itziar Castro, insultada en redes por un spot navideño

M. García Itziar Castro no está pasando por su mejor momento. A su sorprendente despido de 'Operación Triunfo 2018' se suma la cantidad de insultos que está recibiendo en Twitter por el spot navideño que ha lanzado Fox.

En este, la actriz, primero en la piel de su personaje en 'Vis a Vis' y después en la suya propia, felicita a las mujeres por su lucha durante el año y anima a seguir reclamando "lo que nos pertenece".

"Queridos Reyes Magos, este año nos hemos portado mal", comienza diciendo la actriz, que añade: "Nos hemos saltado todas las normas. Nos hemos pasado por el mismísimo lo de 'calladita estás más guapa'. Hemos gritado, hemos luchado, hemos demostrado que sin nosotras el mundo se para. Le hemos plantado cara a todo lo que no nos dejaba avanzar. Hemos enseñado lo que nos querían censurar. Hemos conquistado gobiernos, bancos, empresas. Felicidades reinas, seguid luchando juntas que aún nos queda por hacer. Y si la Navidad es paz y amor, mis ovarios también lo son".

Felicidades a todas las mujeres que este año hemos luchado, gritado y reclamado lo que nos pertenece.

Seguid “portándoos mal”, que es Navidad. #NosHemosPortadoMal pic.twitter.com/GY4gtEgevW — FOX España TV (@foxtves) 10 de diciembre de 2018

El vídeo prosigue con un canto a la igualdad: "Estoy harta de abrir perfumes y ollas exprés. De niños con camiones y juegos de herramientas. Y de cien mil cosas más que hacen que esta Navidad no nos represente. Así que seguid así, reinas. Seguid reclamando lo vuestro. Que vais bien, vais muy bien. Seguid portándoos mal, que es Navidad".

El anuncio, prácticamente inofensivo, ha causado un gran revuelo en redes sociales, y la actriz ha sido insultada por muchos usuarios, lo que ha obligado a Fox a desactivar los comentarios de su campaña navideña.

Really?? A mi particularmente no me representa en absoluto. ¿Para seguir luchando por nuestro derechos tenemos que ser una versión de Camionero Americano con Tetas? Hay que tener mal gusto para hacer una promoción Feminista de este calibre y que la lancen ?? ?? ?? — Magüicha ???????????? (@maguicha) 10 de diciembre de 2018

Seguro q eres una buena actriz, pero estoy harta de q me utilicen las feministas, ni me representan ni lo quiero.

Soy una gran mujer sin tener q portarme mal — Virginia Fernández L (@Fdez67Villi) 10 de diciembre de 2018

Lástima que esté cargado de transfobia, podría haber molado mucho@ItziarCastro te adoro, pero hay cosicas mal (sé que te lo han escrito, pero has estado de acuerdo en decirlo, por eso es importante que lo sepas) — no me dais más que disgustos (@LaaJurado) 10 de diciembre de 2018

Pelin Grosero no?Cuando era pequeño m enseñaban l sistema dl reciclaje, cn sto mis primas pequeñas vn a sr malas y a no sentirse mal x ello..y ya qlo haga en el papel de una carcelera..cn la cara de buena que tiene al principio no sé yo si es l mejor forma d representarlo — nene de caramelo (@Luixitocaramelo) 10 de diciembre de 2018

A pesar de todos los comentarios negativos, hay gente que también ha defendido a Castro.

no habéis entendido nada @ItziarCastro no dice que no le represente la navidad, quiere decir que a una mujer no solo le tienen que regalar perfumes o a un niño un camión. Representa la Libertad de regalar lo que nos de la gana y la lucha de las mujeres — martus (@martus03938433) 10 de diciembre de 2018