Mimi gana la Gala 11 de 'Tu cara me suena' con su imitación de Amy Winehouse

Mimi gana la gala 11 de 'Tu cara me suena'. Twitter TCMS

R.G. Una vez más 'Tu cara me suena' ha vuelto a sorprender a sus telespectadores con actuaciones memorables. El listón cada vez está más alto y el nivel de los concursantes parece no tener límite. Otra noche, el programa de Antena 3 ha contado con la participación de unos invitados de auténtico lujo, como Rosa López y Pablo Puyol. Así, se convirtieron en David Bisbal y Greeicy

La gala arrancó con la actuación de Soraya, que se transformó en Kylie Mingue, y de Anabel Alonso, que se convirtió en Lucía. Ángel Llácer, no lo dudó y dio su enhorabuena a la extriunfita. "Has estado muy atenta a que no se te fuera la canción a tu voz", dijo antes de felicitarle por una "superadísima" prueba. También tuvo unas palabras de enhorabuena para Anabel Alonso Lolita Flores, que admitió que a pesar de tratarse de una complicada canción, la logró hacer realmente bien.

El actor Jordi Coll también brilló con luz propia en su actuación de Gabinete Caligar, grupo de rock al que logró asemejarse mucho. José Corbacho, que se transformó en Tina Turner dejó al público asistente ojiplático. El humorista, vestido con un body muy picante, interpretó los temas 'Fever' y 'Disco infierno'. "Espectacular", fue la calificación recibida por parte de Carlos Latre.

Manu Sánchez, imitando a Tom Jones, consiguió brindar un gran espectáculo, tal y como lo hizo María Villalón, que se enfrentó a un reto complicado. Villalón se convirtió en Blas Cantó e interpretó la canción de 'Él no soy yo'. Sin embargo, no lo hizo sola. Estuvo acompañada del mismo cantante Blas Cantó en lo que fue una muy aplaudida actuación.

La triunfita Mimi tiene el arte en su interior. Sabe de qué manera hacer bibrar al público y al jurado. Y así lo hizo, no defraudó. Imitando a una leyenda como Amy Whitehouse, Mimi consiguió que Chenoa acabara llorando. Pura emoción. "Mimi, conectas con el personaje a un nivel muy profundo. Has logrado plasmar el espíritu de Amy Winehouse. Has estado soberbia y excelente", le felicitó Chenoa. "Aprovéchalo porque tienes un don", añadió Ángel Llácer.

Brays Efe, transfomado de Sara Montiel, volvió a superar su propio nivel. Lo bordó. Carlos Baute fue en la noche de ayer Zac Efron interpretando 'Ladies Choice'. El cantante demostró su potencial y la capacidad de desenvolverse en diferentes papeles. "Eres todo un todo terreno", dijo Carlos Latre.