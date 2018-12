Christian Gálvez desvela que Matthew McConaughey quiso pegarle

EP / Madrid Christian Gálvez y Almudena Cid se han convertido en los nuevos protagonistas de 'Mi casa es la tuya'. La gimnasta y el presentador se encontraron con Bertín Osborne para desvelar algunos detalles de su vida hasta ahora desconocidos.

De su amor -surgido en Pasapalabra- hasta el pequeño rifirrafe que vivió Gálvez con el oscarizado Matthew McConaughey, nada quedó en el tintero en esta extensa entrevista. Y es que el paso de Christian Gálvez por Caiga quien caiga le enseñó mucho, tanto lo bueno como lo malo.

Aún así, uno de los momentos de los que más se avergüenza es del que se produjo en la premiere de Volver, con Penélope Cruz: "Nuestra relación con ella era maravillosa pero en la película Volver ella llevaba un trasero postizo, por lo que me hicieron comprobar en directo si ese día lo llevaba o no. Le toqué el culo y vino Matthew McConaughey a defenderla. Era muy alto, se dio la vuelta, abrió la mano, pero Penélope le paró los pies explicándole que yo era amigo suyo y que el programa era uno de los mejores en España".

"Con 21 años pensé que me iba a comer el mundo"

Y continuaba: "Una cosa es el chiste y la broma, que la puedes encajar mejor o peor, y otra cosa es la falta de respeto. Si mi futuro en televisión pasaba por aquello no quería continuar. Lo pasé mal pero me enseñó muchas cosas: currar, perseverar, paciencia y hablar rápido. Nunca pensé que iba a terminar en Pasapalabra, pero fue como un máster de verdad, no regalado".

Además, Gálvez desveló cómo fueron sus inicios en el mundo de la pequeña pantalla: "He pasado por una montaña rusa en televisión. Cuando tenía entre 18 y 21 años compartí programa, 'Desesperado Club Social', con Kira Miró y nos dieron un premio Ondas al programa más innovador. Finalmente, el programa fue cancelado por una decisión política. Cuando salí de allí con 21 años pensaba que me iba a comer el mundo pero nunca me llamó nadie. Ahí vino la reinterpretación de todo lo aprendido, de agachar las orejas y buscar trabajo, y empecé a trabajar en una juguetería, donde tuve que aguantar cómo los clientes me decían: 'Eres el de la tele'".