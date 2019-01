Cristina Pedroche estalla en 'Espejo Público': "El año que viene que venga Chicote"

L.L. La presentadora Cristina Pedroche acudió al programa de Antena 3 ‘Espejo Público’ este jueves con el objetivo de ser entrevistada y sentirse como en casa, pero pasó todo lo contrario. El rostro de las Campanadas de 2018 se puso a la defensiva y no dudó en atacar.

Al empezar la entrevista, ‘Espejo Público’ hizo públicos los datos sobre la satisfactoria audiencia que tuvo la cadena con la presencia de Pedroche, ya que se sitúo en el segundo canal más visto en España, detrás de la 1. Además, la audiencia aumentó en comparación con el año pasado y se comentaron detalles de su vestimenta.

La entrevista iba como la seda hasta que el colaborador Antonio Naranjo preguntó: “Quería saber tu opinión sobre la supresión de trabajos como el de las azafatas de Fórmula 1 y del motociclismo porque ellas también lucen los encantos que tienen”. La cuestión provocó la tensión e incomodidad de Pedroche que se reflejó en su cara y respondió: “¿Pero yo estoy aquí para promocionar mis Campanadas y para hablar de mí o para meterme en más polémicas? Yo vengo a Espejo Público porque siento que es un programa de mi casa en el que me ayudáis, me arropáis, no que me lanzáis más a los leones, porque si no yo me quedo en mi casa".

A continuación, los demás colaboradores del programa siguieron preguntándole sobre su vestimenta y sus decisiones. Finalmente, Pedroche dijo "¡Pero es que yo no os estoy preguntando! el año que viene que venga Chicote, ¿vale?". La presentadora de las Campanadas se fue con una mala sensación de ‘Espejo Público’.