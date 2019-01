Pablo Carbonell pide perdón por sus palabras sobre el caso de Julen

L.L. Los espectadores del programa de Telecinco presentado por Emma García 'Viva la Vida' quedaron sorprendidos tras las declaraciones que dio Pablo Carbonell sobre el caso del pequeño Julen, que lleva atrapado en un pozo de Málaga desde el pasado 13 de enero.

Críticas a Pablo Carbonell por su opinión sobre Julen, el niño atrapado en el pozo https://t.co/UGPBQPweur vía @Mujerhoy @Carbonellsg Pablo no es tan fácil conseguir llegar hasta Julen. Y los médicos han dicho que un niño aguanta una semana sin comida ni bebida. — Nuria Manzanares Gil (@PeacePiscis) 22 de enero de 2019

El artista fue bastante directo y no dudó en decir su opinión de una manera demasiado brusca y sin pensar la sensibilidad de la familia del niño y de los espectadores:

Estas declaraciones han hecho que las redes sociales ardan de multitud de críticas hacia él. Este martes, Pablo respondió a una de las usuarias de Twitter que compartió contenido sobre críticas hacia él. El invitado de 'Viva la Vida' contestó: "Yo no veo televisión. Mis opiniones fueron más bien preguntas y mi desolación ante los datos me llevaron a mandar un abrazo sentido a los padres, y a todo Totalán por extensión", aunque finaliza sus declaraciones con una disculpa: "Me faltó decir que sea cual sea la resolución hay que seguir adelante. Perdón por la torpeza".