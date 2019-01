Los 'zascas' de Makoke a Kiko Matamoros por su nuevo noviazgo

EP / Madrid La nueva relación de Kiko Matamoros no está pasando desapercibida para nadie. El colaborador ha visto como su historia de amor se ha convertido en la noticia de la semana.

Mientras sus compañeros de ‘Sálvame’ sacaban informaciones relativas al pasado de Cristina, su exmujer ha roto una lanza en favor de Kiko al asegurar que "es bastante mayor para saber de quien se tiene que enamorar".

Aún así, Makoke sí que quiso lanzarle un 'zasca' a su ex al haber pasado de su ilusión por Sofía Suescun a esta nueva, en un abrir y cerrar de ojos: "No hace ni un mes también lo dijo de Sofía, en un mes ha querido tener dos relaciones serias, con Sofía no cuajó a ver si con esta chica cuaja yo le deseo lo mejor, si los dos somos felices es bueno para toda la familia", y continuó con un "yo para decir que tengo una relación voy más despacio, a él a lo mejor le apetece tener una relación ahora".

Unas declaraciones en las que se ve a una Makoke clara y directa. A pesar de todo lo sucedido, la modelo sigue deseando lo mejor para Kiko: "Son cosas que tiene que pasar, le deseo lo mejor y me quedo con los 20 años que hemos pasado juntos y me quedo con las cosas bonitas".