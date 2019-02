Petición de matrimonio en una primera cita en 'First Dates'

Raquel y Sandra en 'First Dates'. TWITTER

ANA GIL Las dos se gustaron nada más verse en la barra del restaurante de 'First Dates'. La cita fue tan bien que al final del programa Raquel le pidió matrimonio a Sandra delante de todos los espectadores del programa de Cuatro. Así concluyó una de las mejores citas que se han visto en 'First Dates'.

La atracción de las dos barcelonesas era evidente desde el primer minuto en el que se vieron. Raquel afirmó entre risas "según la he visto he pensado que era un pivón. Esa mujer tiene un polvo que no se lo quita ni Don Limpio".

En la cena ambas comentaron que eran muy cariñosas y pegajosas con sus parejas: "Me gustan las lapas. Me gusta que mi pareja y yo seamos como osos amorosos, pero también me gusta salir a bailar y zorrear" afirmó Sandra.

La cita fue tan bien y hubo tanta química que ambas querían volver a verse, pero no solo eso, Raquel se arrodilló en medio del programa y pidió matrimonio a Sandra, que sin ninguna duda pronunció el "sí quiero".