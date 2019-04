Susanna Griso le pregunta a Albert Rivera si se droga

L.T. Tras el debate electoral en TVE, Albert Rivera ha reaparecido en televisión, concediendo una entrevista a Susanna Griso, horas antes de volver a Antena 3 para el segundo debate electoral de la campaña que tendrá lugar esta noche en Atresmedia.

La periodista ha aprovechado para repasar la actualidad política con Rivera y le ha preguntado también por su vida privada.

"¿Cómo llevas que se diga que te hagan el antidopaje?", le ha preguntado. “No me he drogado en mi vida, ni droga dura ni cocaína ni nada parecido, pero nunca. Podría haberlo hecho como lo hacen algunos que critican eso, algunos de los que dicen eso y hacen bromas, me consta que algunas se drogan, y no voy a criticar a nadie por tomar esa decisión, pero mucho menos voy a aceptar que mientan sobre lo que hago", ha respondido tajantemente el líder de Ciudadanos.

"Es un tema, ha añadido poco después.