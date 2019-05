Eurovisión 2019: Estos son los grandes rivales de España

V. SEDEÑO La cuenta atrás para Eurovisión 2019 está en marcha y, por ello, todas las quinielas están abiertas. Este año se celebra la 64 edición del certamen europeo de la canción, el cual tendrá lugar en Tel Aviv entre los próximos 14 y 18 de mayo.

Un total de 14 países defenderán sus banderas con sus canciones. En el caso de España, el elegido para representar al país es Miki, concursante de 'OT 2018'. El joven catalán se subirá al escenario para interpretar 'La Venda'.

El 14 de mayo tendrá lugar la primera semifinal y el 16 la segunda en las que se elegirán a los candidatos finalistas. Tras estas dos rondas, los 26 países clasificados, entre ellos España que pasa directamente a la final, presentarán sus canciones en el Palacio de Ferias de Israel y Centro de Conviciones el día 18 de mayo.

Este es un recopilatorio de algunas de las canciones que competirán con 'La Venda' de Miki Nuñez en Eurovisión 2019:

Países Bajos - Ducan Laurence: 'Arcade'

Francia - Bilal Hassani: 'Roi'





Italia - Mahmood: 'Soldi'





Portugal - Conan Osíris: 'Telemóveis'

Rusia - Segey Lazarev: 'Scream'





Suiza - Luca Hänni: 'She Got Me'





Suecia - John Lundvik: 'Too Late For Love'





Chipre - Tamta: 'Replay'





Grecia - Katerine Duscka: 'Better Love'





Biolorrusia - Zena: 'Like it'

Austria - Paenda: 'Limits'

Letonia - Carousel: 'That Night'