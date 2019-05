'First Dates': Una comensal eructa en la cara a Carlos Sobera

Carlos Sobera, asombrado por lo que vivió en 'First Dates'. TWITTER

V. SEDEÑO Carlos Sobera ha visto casi de todo como presentador de 'First Dates'. Los participantes de este programa de citas protagonizan todo tipo de situaciones. Desde bochornosas declaraciones, hasta situaciones de lo más incómodas, suelen verse en el restaurante de 'First Dates'. Lo que se ha visto hasta ahora fue lo que Carlos Sobera vivió este lunes.

El presentador se encontraba con una de las parejas de 'First Dates' cuando éstos salían de su cita. Mientras charlaba con los jóvenes, la chica eructó de manera más que evidente. Las cámaras de 'First Dates' captaron el momento. El sonido del eructo se coló en la grabación y Carlos Sobera no pudo evitar pronunciarse al respecto. "¡Madre mía!. ¿Qué ha sido eso", exclamó Sobera, ante la vergüenza de la chica.