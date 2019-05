Marta Sánchez: "Nunca he visitado la tumba de mi padre ni la de mi hermana"

EP / Madrid Marta Sánchez se ha convertido en la nueva invitada de Bertín Osborne. La cantante ha visitado Mi casa es la tuya para abrir su corazón sobre temas duros y difíciles para ella.

Y es que fue en 2004 cuando Marta perdió a su hermana melliza, Paz, tras una larga enfermedad. Un varapalo que cambió a la artista completamente: "Con su muerte dejé de ser creyente muchos años, fue como rebelarme ante una injusticia".

Quince años desde esta triste pérdida que le siguen pesando, desde ese tiempo no visita su tierra natal algo que le ha llevado a no tener mucha relación con su sobrino: "Vive en A Coruña, y yo no voy mucho a Coruña. Es una ciudad que me resulta muy duro visitar. Ahí he vivido cosas muy duras. Fue donde dije adiós a mi hermana... Me cuesta ir a Coruña, la verdad. Y es una ciudad maravillosa, es una de las ciudades más bonitas de nuestro país".

Un dolor que le ha llevado a no visitar las tumbas de su padre ni de su hermana: "No he visitado nunca ni la tumba de mi padre ni la de mi hermana, no he sido capaz".

Marta Sánchez responde a las críticas

Más allá del dolor, Marta Sánchez hizo un repaso a sus comienzos en el mundo de la interpretación: "No había una Marta Sánchez en ese momento en el panorama español, de chica que cantaba bien y era pícara. Veo los vídeos ahora y pienso en lo bien que me lo montaba".

Una carrera meteórica que también ha tenido sus críticas: "Creo que se ha abusado un poco de criticar mis movimientos, mis entrevistas, mis acciones... Es un poco una tendencia de criticar y polemizar a Marta Sánchez".

Y uno de los temas que más le ha salpicado ha sido la interpretación del himno de España, una situación que Marta ha querido aclarar con Bertín Osborne: "Quiero aclarar que esto [el himno] nunca fue una intención de oficializar nada. Esto fue una carta de amor, como española que soy, a mi país".