De Xuxa a Leticia Sabater: Las presentadoras infantiles más polémicas

R.G. Los programas infantiles que emiten las diversas cadenas de televisión han sido en ocasiones una plataforma idónea para que jóvenes presentadores exploten sus virtudes frente a la cámara. Muchos de ellos han despuntado en sus respectivos programas hasta convertirse en propias estrellas de la pequeña pantalla.

Programas como 'Megatrix' o 'Club Disney' marcaron la infancia de algunas generaciones que al recordar aquellos años en los que pasaban las mañanas del verano pegados al televisor se les enciende la vena nostálgica. Pero, los personajes de programas como éstos no siempre han sido el mejor ejemplo para los más pequeños de la casa y se han visto involucrados en alguna que otra polémica. Aquí recordamos los nombres propios de algunos presentadores que protagonizaron salidas de tono muy sonadas.

Leticia Sabater (Barcelona, 1966)

Conocida sobre todo por presentar varios programas infantiles, la polifacética artista Leticia Sabater debutó ante las cámaras a sus 20 años en el programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'. En 1989, la catalana se convirtió en 'chica Hermida' cuando se incorporó al programa de Jesús Hermida en Televisión Española 'Por la Mañana'.

Sabater se embarcó en una nueva etapa en Latinoamérica con la misión de triunfar en alguno de los culebrones que rodó. Pero, al ver que no lograba el éxito en tierras americanas, la presentadora decidió regresar a España, donde saltaron a la luz varios escándalos sexuales que le llevaron a los platós de diversos programas del corazón.

Su faceta de cantante tampoco ha pasado desapercibida gracias a la publicación de varios videoclips salidos de tono, como 'La Salchipapa' o 'El Polvorrón'. Su última polémica ha surgido en este 2019 con el lanzamiento de su canción '18 centímetros papi'.

Beatriz Rico (Asturias, 1970)

Beatriz Rico ha trabajado durante su carrera profesional como modelo, cantante y actriz de televisión, cine y teatro. Su estreno en la pequeña pantalla fue en 1991, cuando se convirtió en azafata del concurso 'El precio justo' en TVE. Su popularidad y carisma juvenil la llevaron a fichar por Telecinco, donde presentó algunos programas infantiles, como 'Telebuten'.

Su belleza la convirtió en un mito erótico para los adolescentes de la época, que colgaban sus pósters picantes en sus habitaciones. Pero, su cuerpo escultural estuvo también envuelto por la polémica. Un grupo de extrema derecha amenazó a la actriz por enseñar las piernas en la cadena de Mediaset, que se preocupaba porque no se viera demasiado. La actriz, no dudó en actuar ante semejantes ataques y llevó el caso a los tribunales. Pero, también los grupos feministas se le echaron encima por unas declaraciones en las que apuntaba que si su trabajo era ser una mujer objeto, que le encantaba. Rico, decidió romper su contrato con Telecinco para dedicarse a su verdadera pasión: el teatro. Su decisión no le fue mal, ya que desde entonces se ha podido dedicar a la interpretación.

Sofía Mazagatos (Madrid, 1974)

Ganadora del certamen 'Miss España 1991', Sofía Mazagatos se estrenó delante de las cámaras de la mano de Telecinco, donde sustituyó a la propia Leticia Sabater presentando diferentes programas infantiles.

La madrileña, que no se caracterizaba por su gracia como presentadora, se estrenó en la gran pantalla en una película que desató la controversia: 'Las pasiones de Sor Juana'. Mazagatos interpretaba a una periodista poseída por el espíritu de Sor Juana Inés. En el filme aparecía ligera de ropa y en pleno éxtasis. También estuvo envuelta en una polémica mayor. Y es que, la presentadora apareció para muchos nombrada en el libro 'El día que trafiqué con mujeres', de Antonio Salas. Bajo las iniciales de S.M. (algunos creen que se corresponden con Sofía Mazagatos) la obra indicaba que la famosa se había embolsado 2.700 euros a cambio de copular.

Xuxa (Brasil, 1963)

María da Graça Meneghel, más conocida por su nombre artístico Xuxa, es una presentadora de televisión que adquirió gran popularidad por el programa infantil 'Xou da Xuxa'. La cantante, actriz y modelo presentó varios espacios en diferentes países de habla portuguesa e hispana. Entre ellos España, donde debutó en los noventa con 'Xuxa Park', en el cual los niños disfrutaban cantando con ella el 'Ilarié'. También fue muy sonada su relación sentimental con la leyenda de la Fórmula 1, Ayrton Senna.

En el instante en el que Xuxa disfrutaba de un gran momento, 'Interviú' sacó una portada que cerca estuvo de echar por tierra la popularidad de la brasileña. El reportaje, titulado 'Xuxa, la ídolo de los niños, desnuda', sacaba a la luz la película 'Amor, extraño amor', en la que la actriz, con 18 años, besaba en los labios y seducía sin la parte superior de la ropa a un niño de doce. En 1995 Xuxa fue acusada de acosar sexualmente a varios menores de edad por la cantautora carioca Ángela Ro Ró. Pero, nunca se llegó a demostrar.