Blanca Fernández Ochoa, un rostro habitual de los 'realities' de televisión más extremos

L.T. No sé decir no cuando me plantean un reto", así explicaba Blanca Fernández Ochoa su paso por varios 'realities' de televisión.

'La selva de los famosos'

Blanca Fernández Ochoa participó en la quinta edición de 'Supervivientes' de Antena 3 quedándose a las puertas de la final, ya que obtuvo un cuarto puesto. Blanca fue una de las concursantes más queridas por el público y también por sus compañeros que apenas la nominaron a lo largo del concurso.

La esquiadora también participó en 'El conquistador del Aconcagua', un duro 'realitie' de la televisión pública vasca basado también en la supervivencia y en otro programa de estilo muy diferente, 'Splash! Famosos al agua', en el que varios famosos debían aprender a tirarse desde varios trampolines con un estilo olímpico.