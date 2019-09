El padre de Diana Quer arremete contra Ana Rosa: "¿Si fuese tu hija lo emitirías?"

L.T. El programa de Ana Rosa había anunciado a bombo y platillo que este lunes iba a emitir las imágenes exclusivas de la reconstrucción del asesinato 'El Chicle', realizada por la policía durante la investigación, y en la que se puede ver cómo el propio José Enrique Abuín mata y esconde el cadáver de la joven paso a paso, tal y como hizo el 22 de agosto de 2016, día en el que cometió el crimen.

Unas imágenes que finalmente Telecinco ha tenido que guardar en el cajón ante la petición expresa del padre de Diana Quer de que no se emitiese este vídeo ya que la difusión del video podría perjudicar el procedimiento.

"El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. ¿Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ?", escribía en sus redes Juan Carlos Quer.

He solicitado a Tele Cinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ???

— Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) September 9, 2019