Pedro Cavadas defiende las donaciones de Amancio Ortega: "Son honestas"

C. G. El doctor Pedro Cavadas ha visitado este domingo el plató de 'Liarla Pardo' para tratar con Cristina Pardo la situación de la Sanidad Pública. Durante su visita el conocido como 'doctor milagro de la cirugía' ha sido también muy claro con su opinión sobre las donaciones de Amancio Ortega a este sector.

"Una persona que tiene su dinero privado y podría tirarlo, podría quemarlo, podría dedicarlo a cualquier cosa y lo dona a la Sanidad, al bienestar de otros semejantes", ha alagado Cavadas al fundador de Inditex.

El doctor ha tachado de "incomprensibles" las críticas a las donaciones de Amancio Ortega y ha defendido al empresario asegurando que "hay cosas que son honestas y son beneficiosas, las haga quien las haga, te caiga bien o mal".

Pedro Cavadas no ha dudado también en cargar contra quienes critican a Ortega: "Espero que no tenga nunca un familiar con una patología cuyo tratamiento requiera de esa tecnología porque si lo tuviera estoy seguro que no diría una tontería de ese calibre", ha zanjado tras asegurar que "se llame como se llame", quien haga esas donaciones es "digno y elogiable".