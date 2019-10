Jorge Javier Vázquez llama machista a Diego Matamoros y éste acusa a 'GH VIP' de manipulación

EP / Madrid Una de las posibles carpetas que hay en esta edición de GH VIP 7 es la formada por Kiko Jiménez y Estela Grande. No sabemos ni cuándo ni cómo han llegado a tener esta relación tan especial pero lo que sí que sabemos es lo mal que está sentando afuera de la casa de Guadalix de la Sierra. El extronista tiene una relación sentimental con Sofía Suescun desde hace unos meses y la nuera de Kiko Matamoros, está casada con Diego Matamoros desde hace algo más que un año. Todos los concursantes de la casa lo comentan por las esquinas: "La que están liando afuera, tienen que tener cuidado con lo que hacen" y es que su amor ya no tiene límites y ni si quiera se esfuerzan en esconderlo.

Diego Matamoros está defendiendo a ultranza a su mujer y se está dejando la piel por todos los platós de Telecinco para intentar justificar el comportamiento que tiene Estela Grande con Kiko Jiménez. Lo que viene a decirnos el hijo de Kiko Matamoros es que lo que hay entre los dos concursantes no es más que una amistad y que el programa está manipulando los vídeos para que se exponga como un amor prohibido o como la carpeta de este año. Además, no se corta ni un pelo y lo dice públicamente en el plató de GH VIP 7. También asegura que todo es una estrategia del extronista y que su mujer no está siendo lista y se está dejando llevar cuando debería separarse de él.

¿Veis que entre Kiko y Estela hay algo más? ?? Aquí hay salseo del bueno

Yo creo que no#GHVIPGala5

Kiko, a Estela: "Solo te voy a tocar con el cable a partir de ahora" #GHVIPGala5

Acercamiento y rumores

Los vídeos que se emiten en el programa puede que estén editados y montados con música romántica y con efectos para que parezca más de lo que es, pero la verdad es la que es. Cuando todos los concursantes que están dentro de la casa comentan entre ellos la cercanía con la que se tratan Kiko y Estela y además, aseguran que se percibe la química entre ellos es por algo, y eso no lo puede modificar el programa.

Ante esta defensa, Diego Matamoros se ha enfrentado a la directora de GH VIP 7 y también a Jorge Javier Vázquez: "Creo que ella está viviendo la casa como todo el mundo pero le falta mucha picardía y a él le sobra". A lo que el presentador le decía: "Tú te eriges como protector de tu mujer y tu mujer no necesita protector hace lo que le da la gana. Con esos ataques de machirulo aquí no pegas nada, a lo mejor eres machista y no lo sabes. No hay que tratar a las mujeres como si fueran torpes". No se había quedado tranquilo con lo que había dicho que ha terminado por decir: "Lo que es machista es que por ser un chico y una chica guapos ya tengan que tener sexo y hacer carpeta. Si fuera un chico también lo diría, no lo digo por su sexo".

Diego: "No estoy hablando por sexos, estoy hablando por el personaje" #GHVIPGala5

Sofía: "Estela tiene sus añitos y es perfectamente consciente de lo que hace" #GHVIPGala5

Diego Matamoros no solamente se ha enfrentado a Jorge sino que a María Zambrano -directora de GH VIP- también, ya que esta le ha comentado al presentador por el pinganillo que su actitud estaba siendo muy machista. Al hijo de Matamoros no le ha gustado nada ese comentario y con tono muy alto decía: "Luego voy a hablar yo con María Zambrano". De esta manera, vemos el deterioro psicológico que está sufriendo el marido de Estela Grande por querer defender algo que no se puede tapar.

De la misma forma, vemos a Sofía Suescun completamente derrotada, parece que ha asumido que puede perder a su chico en cualquier momento.