La hija de Terelu se estrena como colaboradora de tv

EP / Madrid Las nuevas generaciones del clan Campos vienen pisando fuerte. Si la hija de Carmen Borrego ya ha participado en varias exclusivas de su madre, ahora es el turno del salto televisivo de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos se ha estrenado como colaboradora en el debate de 'La isla de las tentaciones'.

Después de abrir su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset, la joven ha dado un paso más en su carrera mediática. La nieta de María Teresa Campos se convirtió este viernes en una tertuliana más del programa que presenta Sandra Barneda.

Alejandra dio su opinión sobre su posible paso por este espacio con su novio, el Dj Álvaro Lobo: "Si hay una persona que realmente me gusta y me atrae y me gustaría darle un beso y realmente quisiera estar con él, ya no me gustaría mi pareja. Aguantaría por respeto y obviamente no estaría enamorada si me pasara eso. No haría lo que no me gustaría que me hiciesen y yo no podría ver esa situación en mi pareja".

Además, dio su opinión sobre los besos tan apasionados de Fani con Rubén, una actitud que no ve correcta: "Creo que Fani es un poco egoísta, no puedes hacer lo que le pides a tu pareja que no haga. Está tonteando con un tío, haciendo lo que le da la gana, y luego al ver imágenes de su chico enseñándole ver bailar a una chica con total desgana... Está intentando que él quede mal para justificar lo que ella hace".