Alyssa Milano relata su dura experiencia con el covid-19: "Pensaba que me moría"

M.G. El coronavirus está causando estragos en todo el mundo y ya son varias las caras conocidas que se han visto afectados por el virus. Si hace unos días el protagonista de 'Breaking Bad', Bryan Cranston, narraba su experiencia como afectado por el coronavirus, ahora ha sido el turno de Alyssa Milano, conocida por interpretar a Phoebe Halliwell en 'Embrujadas'.

La actriz estadounidense aseguró a través de Instagram que "nunca había estado tan enferma". Con una fotografía suya con un respirador tomada el 2 de abril, Milano ha relatado cómo ha sido su recuperación y ha denunciado el "dudoso" funcionamiento de los tests que se están practicando en Estados Unidos.

"Solo quiero que sepáis que nuestro sistema de prueba es defectuoso y no conocemos los números reales", ha dicho la actriz para cuestionar la eficacia de las pruebas. Y lo hace con conocimiento de causa ya que los tests que se le hicieron inicialmente dieron negativo en coronavirus pese a que se sentía gravemente enferma.

"Me dolía todo el cuerpo. Perdí el olfato y sentía como si un elefante hubiese estado sentado en mi pecho. No podía respirar. Vomitaba todo lo que comía. Perdí más de cuatro kilos en dos semanas. Me sentía desorientada. También tuve fiebre leve y los dolores de cabeza eran horribles. Básicamente, tuve todos los síntomas del Covid. Pero, a finales de marzo, me hice dos pruebas y ambas resultaron negativas", ha explicado Milano.

Tras esto, la actriz ha proseguido relatando su experiencia y ha contado que dio positivo en la prueba de anticuerpos: "Después de vivir los cuatro meses siguientes con vértigos, problemas de estómagos, periodos irregulares, taquicardias, falta de aire, pérdida de memoria a corto plazo y malestar general, me hice una prueba de anticuerpos; pero esta vez con extracción de sangre y salió que soy positiva de anticuerpos de coronavirus, tuve COVID-19″.

Haber perdido un tiempo tan valioso en el tratamiento de su enfermedad le hizo sentir "rabia, ansiedad y tristeza", llegando a pensar que el coronavirus acabaría con su vida. "Sentía que me estaba muriendo. Ahora donaré mi plasma con la esperanza de salvar una vida. Por favor, cuidaros. Por favor, lavaos las manos, usad mascarilla y respetad la distancia social. No quiero que nadie se sienta como yo. Cuidaos", concluyó la actriz, enviando un mensaje de concienciación hacia sus seguidores.