Carlota Corredera, criticada por asociar 'subnormal' con síndrome de Down

La concentración negacionista de la Covid-19 que tuvo lugar el pasado domingo sigue dando que hablar. Y es que, tras el apoyo de Verónica Romero y la condena de TVE a la agresión que recibió uno de sus reporteros, Carlota Corredera ha sido la última en tratar las protestas antimascarillas. En el programa 'Sálvame' de este lunes, la presentadora gallega realizó unas controvertidas declaraciones cuando hablaba de dicha manifestación, que reunió a más de 2.500 personas en Madrid.

Corredera asoció la palabra "subnormal" con las personas con síndrome de Down. La presentadora comentó que "por muy fuerte, por muy en contra y se discrepe con lo que se hizo ayer, no me gusta nada que se les llame subnormales".

"Me parece que el término subnormal es algo que hay que borrar de nuestro lenguaje. Creo que la gente con síndrome de Down lleva mucho tiempo por integrarse y, de verdad, no faltemos el respeto a la gente que padece esta enfermedad", afirmó.

Las palabras de Carlota Corredera se extendieron como la pólvora en las redes sociales, donde muchos usuarios de Twitter no dudaron en criticar con dureza a la viguesa. Algunos no daban crédito ante las declaraciones de Corredera, otros le instaban a pedir disculpas por la desafortunada y equivocada asociación.

Creo que esto es lo suficientemente grave como para que esta mujer abandone Mediaset. Aqui la unica subnormal es ella y la que tiene en su mente asociado el down con ser subnormal. Vergonzoso Carlota Corredera! pic.twitter.com/PD1WCJuWwk — Javichu Galdeano ?? (@javichu_r) August 18, 2020

Poco se habla de Carlota Corredera que acaba de relacionar la palabra subnormal con las personas con síndrome down ........ yo flipo mucho!!!!! #yoveosálvame pic.twitter.com/4N42qTECO8 — Vero que pim que pam ?? (@verovallina) August 17, 2020

¿Piensa pedir disculpas Carlota Corredera por asociar la palabra "subnormal" con las personas con síndrome de Down?@salvameoficial #yoveosálvame — Maria Manuela GH (@MariaManuelaGH) August 17, 2020

Carlota Corredera acaba de asociar el insulto "subnormal" a las personas con síndrome de down. Mira, Carlota, si yo te llamo subnormal, desde luego no me refiero a tus cromosomas sino a tu estupidez.#yoveosálvame — Voight (@YonnVoight) August 17, 2020

#yoveosálvame Carlota tendrás que pedir perdón por relacional el comentario de subnormal con el síndrome de down, te faltan tablas y sensibilidad — soy yo (@quecaxondeo) August 17, 2020

Carlota Corredera diciendo que no puede llamarse subnormal a la gente porque es faltar al respecto a las personas con Síndrome de Down que llevan muchos años luchando, cuando lo que estás haciendo ahora mismo es llamarles a ellos subnormales. Telita el tema. — Anagon (@anagonfer97) August 17, 2020