Mercedes Milá aclara su postura sobre la vacuna contra el coronavirus tras criticar la de la gripe A en 2009

M.G. El coronavirus se ha convertido en el tema central de la actualidad. Los contagios diarios, las medidas de seguridad e higiene, cómo va a ser la vuelta al cole y la vacuna contra el virus ocupan todos los espacios informativos y, precisamente, ésta última ha generado la última polémica en redes.

Varias personas han recuperado un vídeo del pasado en el que Mercedes Milá criticaba a la vacuna de la gripe A para descubrir si la comunicadora tampoco estaba a favor de la inyección contra el Covid-19. Debido a la multitud de comentarios levantados, la presentadora ha querido explicar su postura actual sobre el medicamento compartiendo un vídeo en Instagram.

"Algunos de vosotros estáis preguntándome qué pienso hoy de la vacuna que se está tratando de conseguir para el Covid-19, cuando dije que la vacuna contra la Gripe A no tenía ningún sentido. Eso lo dije creo en el año 2009, y lo están reproduciendo ahora en redes", ha comenzado su relato la expresentadora de 'Gran Hermano'.

"Lo que yo dije y pensaba en ese momento no tiene nada que ver con lo que puedo decir ahora con el covid, porque aquello fue una falsa alarma que hizo gastar muchísimo dinero a los países, que no sirvió más que para llenar armarios y cuartos de vacunas que no valieron para nada y, en cambio, tuvimos que pagar millones", ha continuado explicando.

La protagonista de 'Scott y Milá' ha querido dejar constancia de la importancia de las investigaciones actuales, en un contexto muy distinto al de entonces: "Ahora parece claro que si no se encuentra la vacuna lo vamos a pasar muy mal". "También parece claro que en el mes de diciembre los españoles podremos empezar a ponérnosla", ha añadido en el vídeo.

Antes de finalizar el vídeo, la mítica presentadora de 'Gran Hermano' ha querido aclarar su posición en este asunto sin dar lugar a confusión: "Soy partidaria de esta vacuna. Soy partidaria del esfuerzo que se está haciendo para salvar vidas".