'El cuento de la criada': Margaret Atwood publicará la secuela de la novela

EP Margaret Atwood está escribiendo la continuación de su célebre novela 'El cuento de la criada', que se titulará 'The Testaments'. El nuevo libro se ambientará 15 años después del ambiguo final que tuvo la protagonista de la novela original, Defred. Se espera que la secuela se publique en septiembre de 2019. Publicado en 1985, 'El cuento de la criada' es uno de los trabajos más aplaudidos de Atwood y ampliamente popular debido a la adaptación televisiva protagonizada por Elisabeth Moss.

'The Testaments' responderá a las preguntas que muchos lectores se hicieron con el destino de Defred. Según Atwood, han sido los fans y sus deseos por conocer más sobre el distópico mundo de Gilead lo que le ha impulsado a escribir una segunda parte del libro original, junto con "la situación mundial que se está viviendo actualmente", declaró la autora en un comunicado. Eso sí, Atwood ha aclarado que lo que sea vaya a leer en 'The Testaments' "no estará relacionado" con lo que vaya a pasar en la serie de televisión producida por Hulu y distribuida en España por HBO.

La publicación de la novela será un auténtico "evento mundial", al menos para los países de habla inglesa, puesto que las editoriales que poseen los derechos de la novela de Atwood en los diferentes territorios internacionales han acordado publicarla el mismo día, el 10 de septiembre de 2019.

Becky Hardi, vicedirectora de la editorial Chatto & Windus/Vintage que gestiona los derechos de la novela en Reino Unido y varios países de la Commonwealth, declaró en un comunicado: "Como sociedad, nunca hemos necesita a Margaret Atwood tanto como hasta ahora. No puedo esperar para saber qué ha preparado la autora sobre Gilead y cómo su libro nos puede hablar del momento que actualmente vivimos".

Regreso a Gilead

Publicada originalmente en 1985, 'El cuento de la criada' es una de las novelas más reconocidas de la escritora canadiense Margaret Atwood. Ambientada en un futuro distópico en el que Estados Unidos ha caído presa de una dictadura de carácter teocrático, pasándose a denominar república de Gilead y en la que la libertad de prensa y, especialmente, los derechos de las mujeres han sido completamente suprimidos.

Atwood escribió una auténtica distopía social, en la que la mujer queda convertida en un mero objeto reproductivo. La novela logró el premio Arthur C. Clarke, uno de los más prestigiosos de la ciencia ficción. En 1990 se realizó una adaptación cinematográfica, dirigida por el alemán Volker Schlöndorff y protagonizada por Natasha Richardson y Faye Dunaway.

Considerada un símbolo del feminismo, la novela recobró especial relevancia después de la adaptación para televisión que realizó la plataforma Hulu en 2017. Protagonizada por Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski y Alexis Bledel, la primera temporada logró reconocimiento mundial, obteniendo ocho premios Emmy (incluido el de mejor serie dramática del año).

Con ya dos temporadas emitidas y una tercera en proceso, la nueva novela no estará relacionada con los episodios que continuaron pasada la primera temporada, siendo material completamente nuevo y original.