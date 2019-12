'Juego de Tronos': Los fans resucitan a Daenerys

EP / Madrid El final de 'Juego de Tronos' es una de las conclusiones más controvertidas para una serie que se ha escrito jamás. Si hay un personaje cuyo destino último ha dividido más a los fans es sin duda el de Daenerys. Aunque la polémica en torno a su muerte puede que aún esté lejos de acabar...

Tal y como confirmaron los showrunners de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, después de que la Khalesi fuera asesinada, traicionada por Jon Nieve, su cadáver fue recogido por Drogon y llevado hasta Volantis, una revelación que ha incendiado la imaginación de los fans, que han desarrollado una teoría según la cual el personaje podría volver.

La teoría se basa en que en Volantis habita la orden del Templo Rojo, una orden conocida por practicar resurecciones. Y por si esto no fuera suficiente, Kinvara, el más alto cargo de la orden, apareció en la sexta temporada mostrando abiertamente su apoyo hacia la Targaryen.

Aunque los guionistas aún no se han manifestado sobre esto, todo apunta a que no es una posibilidad que vaya a ser explorada en un futuro cercano. Si bien los próximos planes de la ficción de George R. R. Martin tienen que ver con los Targaryen, la próxima serie de Juego de Tronos, House of the Dragon.