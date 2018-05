La quinta temporada de 'Gotham' contará con 'Batman'

EP/Madrid Mientras Fox prepara la quinta temporada de 'Gotham', el productor ejecutivo John Stephens ha adelantado que los fans verán la transformación del joven Bruce Wayne en 'Batman', gracias a un salto temporal.

En una entrevista para Comicbook.com, Stephens dejó caer que 'Gotham' viajará al futuro para introducir al superhéroe. "Diría que es posible, no es una teoría descabellada", apuntó. Stephens parece confirmar la teoría fan que adelantaba un salto temporal en la temporada final.

Sin dejar cabos sueltos

Incluso si David Mazouz sigue siendo el único actor que interpreta a Bruce en 'Gotham', el productor ejecutivo aseguró que una versión completamente madura del personaje aparecerá antes de que finalice la serie. "No vamos a dejar ningún cabo suelto. Vamos a poner todo sobre la mesa", aclaró Stephens. "Quiero decir que no habrá ningún paso que Bruce Wayne tome para convertirse en 'Batman' que no se vea esta temporada. Lo veremos hasta el final", explicó el productor.

En el final de la cuarta temporada, Bruce y Gordon se alían para combatir el mal en Gotham City, Selina se recupera de su herida de bala, Lee y Nygma están a punto de convertirse en experimentos de Hugo Strange y los villanos se preparan para desatar el caos. Un final que supone un parón en la trama, que necesitaría un salto temporal para retomar la acción. Junto a David Mazouz, completan el reparto Ben McKenzie, Donal Logue, Robin Lord Taylor, Cory Michael, Carmen Bicondova, Erin Richards y Sean Pertwee.