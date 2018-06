Se filtran nuevas imágenes de 'The Walking Dead'

EP / Madrid Hace apenas unas semanas salían a la luz las primeras imágenes del rodaje de la 9ª temporada de The Walking Dead, en las que aparecía Rick, personaje que abandonará la serie tras los primeros capítulos de la nueva etapa, con un nuevo look inspirado en los cómics. Ahora, más fotos filtradas del set dan más detalles sobre el resto de personajes y un nuevo escenario.

Las imágenes, publicadas por TMZ, muestran a los protagonistas en las desiertas calles de Atlanta, con Rick y el resto de supervivientes a caballo. La ciudad sustituirá a Alexandria, donde se desarrolla la octava temporada, lo que sugiere tanto un viaje hacia la civilización como un salto temporal significativo.

Andrew Lincoln, que está diciendo adiós ya a la serie, no es el único que ha cambiado su apariencia. Las imágenes muestran a Aaron, luciendo también barba, Jesús, con el pelo recogido en un moño, y Carol, con un peinado más corto.

Parece que Alexandria, Hilltop y Oceanside finalmente se han aliado, tal y como muestran las fotos protagonizadas por Maggie, Ezekiel, Siddiq, Tara, Enid y Cyndie.

El Padre Gabriel, con un extraño atuendo al más puro estilo Amish, llega a Atlanta en un carro de caballos junto a Jadis, quien luce una larga melena y una ropa más cuidada que en las anteriores temporadas.

